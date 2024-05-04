Россиянам объяснили, что происходит с погодой в мае Синоптик Вильфанд: погода отстала от климатического развития более чем на месяц

Фото: Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в российских регионах в первой декаде мая не соответствует времени года и больше характерна для начала апреля, пишет РБК. Температура ниже климатической нормы на четыре — восемь градусов.

По словам синоптика, арктические воздушные массы из холодных областей с Северного Ледовитого океана вызвали похолодание на огромной территории страны, включая центр Европейской России, Поволжье, Приморский федеральный округ и Урал. Ожидаются заморозки даже на юге, включая Астраханскую и Волгоградскую области. В некоторых регионах также возможны гололед и снегопады. В ближайшие дни температура будет держаться на уровне около 5–10 градусов днем и нуля ночью. Начиная с 8 мая ожидаются осадки, в том числе мокрый снег и дождь, но сильных осадков не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что более 30 поездов дальнего следования и пригородных электричек задержались из-за неблагоприятных погодных условий в Свердловской области. Задержки составили от 15 минут до 6,5 часа.

Утром в субботу, 4 мая, из-за обледенения проводов на перегонах в регионе задержалось шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда. Более 100 человек и 11 единиц техники задействовано в работах по очистке путей от снега.