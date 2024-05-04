Массовая задержка поездов произошла на Урале из-за снегопада Непогода в Свердловской области вызвала задержку 30 пассажирских поездов

Более 30 поездов дальнего следования и пригородных электричек задержались из-за неблагоприятных погодных условий в Свердловской области, информирует пресс-служба Свердловской железной дороги. Задержки составили от 15 минут до 6,5 часов.

Утром в субботу, 4 мая, из-за обледенения проводов на перегонах в регионе задержалось шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда. Более 100 человек и 11 единиц техники задействовано в работах по очистке путей от снега. Железнодорожная компания сделала все возможное для уменьшения времени задержки поездов, подчеркнули в пресс-релизе.

Ранее в Сети появились кадры последствий мощного майского снегопада в Свердловской области, который оставил около 74 тысяч жителей без электроснабжения. По данным региональной прокуратуры, света нет в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, ЗАТО, Новоуральск, Сысерть, и поселок Горный Щит в Чкаловском административном районе Екатеринбурга. В некоторых населенных пунктах также приостановлено водоснабжение и отопление.

Также сообщалось, что в Уральском гидрометцентре предупредили, что сильные метели и обильный снегопад ожидаются на юге Свердловской и севере Челябинской областей 4 мая. В некоторых районах скорость ветра может достигать 15 м/с. По словам синоптиков, при выпадении сильных осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в небольших реках.