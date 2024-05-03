Майские снегопады с метелями обрушатся на два российских региона Жителей Свердловской и Челябинской областей предупредили о снегопадах с метелями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильные метели и обильный снегопад ожидаются на юге Свердловской и севере Челябинской областей 4 мая, сообщила пресс-служба Уральского гидрометцентра. В некоторых районах скорость ветра может достигать 15 м/с. По словам синоптиков, при выпадении сильных осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках.

Ночью и в первой половине дня 4 мая на юге Свердловской и крайнем севере Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки, преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед, гололедица), местами метель при ветре до 15 м/с, установление временного снежного покрова, — сказано в сообщении.

Как пояснили в региональном Гидрометцентре, причиной непогоды станет циклон, формирующийся над Уралом. Синоптики подчеркнули, что в течение следующего дня он отойдет к восточным границам Свердловской области, поэтому осадки к вечеру ослабеют.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 9 мая в Москве станет самым холодным за последние 25 лет. По его словам, в этот день в столице ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер и низкие температуры. Ночью столбики термометров опустятся до отметки минус 3 градуса. Кроме этого, как отметил синоптик, возможны кратковременные осадки в виде снега и дождя.