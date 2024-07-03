Россиян предупредили о появлении аллергии из-за американских тараканов Зоолог Романчук: американские тараканы могут вызвать аллергию у человека

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Американские тараканы могут переносить на себе яйца гельминтов, а также быть разносчиками ряда опасных заболеваний, заявил в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» зоолог из Южного федерального университета Роман Романчук. Он также добавил, что эти насекомые также могут вызывать реакции на коже.

Считается, что главная опасность для человека состоит в том, что эти тараканы являются разносчиками комплекса бактериальных и грибковых заболеваний, а также способны переносить на себе яйца гельминтов. Кроме того, могут вызывать у человека аллергию, — перечислил Романчук.

Ранее о появлении больших тараканов, которые умеют летать, пожаловались в соцсетях жители Ростова-на-Дону.

Зоолог напомнил, что американский тип насекомых живет в городее уже несколько десятилетий. Они отдаленно напоминают «прусаков», но достигают в длине 35-50 мм, имеют красновато-коричневый окрас и могут летать. По словам ученого, в городской среде такие тараканы предпочитают жить в канализационных коллекторах, а в теплое время года могут подниматься в дома людей, заселяя подвалы, квартиры и чердаки.

Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер ранее прервал брифинг с журналистами после того, как заметил таракана на стене помещения, где проходило мероприятие. Он указал на огромные размеры насекомого.