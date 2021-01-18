Российское село оказалось заложником банка

https://static.news.ru/photo/77469de6-5a08-11eb-8a33-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Около 200 жителей села Большой Улуй Красноярского края стали должниками банка из-за собственной неосмотрительности. В 2017 году одна из жительниц села предложила знакомым и соседям получить выплату в размере 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи от завода. Люди поехали в Ачинск оформлять документы, а через два года получили извещения о многотысячных долгах.

Как пишет «Комсомольская правда», в ходе расследования выяснилось, что некая местная жительница Нина Васильевна предложила сотням людей эти выплаты и даже помогла им оформить документы для банка. Само финансовое учреждение не называется, так как расследование продолжается.

Следователи возбудили уголовное дело, в котором Нина Васильевна — одна из подозреваемых. Она утверждает, что ничего не знала, а в предложение банка поверила, потому что в 2011 году её кредит погасил тот самый завод.

Теперь в кабале оказались не только 200 сельчан, но и около трёх тысяч человек по всему Красноярскому краю. Они должны кредитной организации от 350 тысяч до миллиона рублей. Их продолжают пугать тем, что, если они откажутся платить, сумма будет увеличиваться. Никто из жителей Большого Улуя договорные документы не читал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовное наказание предложили ужесточить для мошенников. Генпрокуратура только за первое полугодие 2020 года зафиксировала рост случаев телефонного и интернет-мошенничества на 76%, а Центробанк за тот же период инициировал блокировку 9,7 тыс. телефонных номеров.