Российский город подвергся повторному обстрелу ВСУ Гладков: ВСУ дважды обстреляли Шебекино, есть пострадавший

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Повторному обстрелу ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадал мирный житель.

Мужчину с проникающим ранением поясничной области, осколочными ранениями головы и руки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи, — уточнилГладков.

По его информации, в Борисовском районе в селе Байцуры дрон-камикадзе сдетонировал во дворе частного домовладения. В результате были выбиты окна и поврежден легковой автомобиль. В селе Зозули после атаки еще одного дрона-камикадзе загорелся стоящий на стоянке комбайн. Возгорание оперативно было ликвидировано, резюмировал губернатор.

Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино в Белгородской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ. На кадрах, сделанных камерой видеонаблюдения, заметно, что ВСУ атаковали город посреди дня. Серия выстрелов была сделана по оживленной улице, по которой проезжали автомобили.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что два жителя пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в селе Ржевка Белгородской области. Он уточнил, что на автомобиль был сброшен боеприпас с беспилотного летательного аппарата, а также дрон-камикадзе упал на две машины.

Также Гладков сообщал о том, что в результате атаки ВСУ в селах Белгородской области были ранены три человека. До этого губернатор Белгородского района сообщил о трех погибших в результате воздушной атаки в селе Никольском Белгородского района. По его словам, ранения получил водитель легкового авто, в момент атаки находившийся на соседнем перекрестке.