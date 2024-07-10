Атака ВСУ на российский город попала на видео РЕН ТВ опубликовал кадры атаки ВСУ на Шебекино Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино в Белгородской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах, сделанных камерой видеонаблюдения, заметно, что ВСУ атаковали город посреди дня. Серия выстрелов была сделана по оживленной улице, по которой проезжали автомобили.

Telegram-канал SHOT сообщал, что житель города погиб в результате обстрела со стороны украинской армии. По данным канала, осколок смертельно ранил его в голову на улице Ленина, где ранее было попадание в жилой дом. По информации канала, еще два человека были госпитализированы.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что два жителя пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в селе Ржевка Белгородской области. Он уточнил, что на автомобиль был сброшен боеприпас с беспилотного летательного аппарата, а также дрон-камикадзе упал на две машины.

Также Гладков сообщал о том, что в результате атаки ВСУ в селах Белгородской области были ранены три человека. До этого губернатор Белгородского района сообщил о трех погибших в результате воздушной атаки в селе Никольском Белгородского района. По его словам, ранения получил водитель легкового авто, в момент атаки находившийся на соседнем перекрестке.