SHOT: житель Шебекино погиб возле детской площадки после атаки ВСУ

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщил, что житель города Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны украинской армии. По данным канала, осколок смертельно ранил его в голову на улице Ленина, где ранее было попадание в жилой дом. По информации канала, еще два человека остаются в больницах.

Как стало известно каналу, обстрелам подверглись Шебекино и Грайворон. Утром 10 июля глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали город Грайворон двумя дронами-камикадзе. По его словам, пострадал один местный житель. С баротравмой и осколочными ранениями шеи его госпитализировали.

Уточняется, что в результате удара одного БПЛА в здании выбиты окна и поврежден фасад. Также выбито окно в одной квартире многоквартирного дома и повреждены четыре легковых автомобиля. Еще четыре машины посекло осколками при ударе второго дрона.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 10 июля ВСУ совершили атаку на объекты в Белгородской и Воронежской областях. В небе над регионами были замечены два беспилотника самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали воздушные цели.