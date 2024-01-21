Российские войска нанесли удар по временной базе иностранных наемников ВС РФ дронами поразили временную базу иностранных наемников в ДНР

Фото: МО РФ

Российские военные поразили базу иностранных наемников в районе Константиновки Донецкой Народной Республики при помощи дронов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также войска РФ нанесли удар по складу боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

17 января Минобороны РФ сообщило, что в результате удара высокоточным оружием в Харькове был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. По информации ведомства, было уничтожено более 60 комбатантов, в основном из Франции, еще 20 получили ранения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что среди ликвидированных при ударе ВС РФ наемников в Харькове были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он отметил, что это были иностранцы, а также указал, что на улице, где находилось пораженное здание, расположен и военкомат.