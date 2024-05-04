Российские солдаты сбросили на позиции ВСУ поздравления с Пасхой

Фото: МО РФ

Операторы беспилотных летательных аппаратов из отряда «Буревестник» Добровольческого корпуса группировки войск «Юг» использовали дрон для отправки ВСУ поздравлений с христианским праздником Пасхи, сообщает ТАСС. Также опубликовано видео, на котором дрон приближается к украинским позициям и сбрасывает поздравительные буклеты.

Заместитель командира отряда по военно-политической работе, известный под позывным Искандер, сообщил, что украинские военные, которые прочитают поздравления, должны задуматься, кто есть истинный враг.

Мы подготовили для них такие поздравления, которые мы обязательно отправим на их сторону. Пусть прочитают и задумаются, кто истинный враг. Христос Воскресе, братцы! — сказал боец.

Он отметил, что настоящие враги украинцев — не российские военнослужащие, а киевские, европейские и американские власти.

Ранее Вооруженные силы России подбили еще один американский танк M1 Abrams в зоне СВО. Сначала по боевой машине ударили управляемым снарядом «Краснополь», а затем добили при помощи беспилотников. Минобороны России данную информацию не комментировало.