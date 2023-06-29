Российские силы выбивают ВСУ из-под Антоновского моста

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские силы постепенно ликвидируют остатки украинского десанта, который проник под Антоновский мост во время разлива Днепра, произошедшего из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости начальник штаба полка с позывным Белый. По его словам, бойцы ВС РФ успешно выбивают отряды и «восстанавливают свои боевые порядки».

Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, выставляем наблюдательные посты, — сказал Белый.

Он добавил, что численность бойцов ВСУ небольшая. Белый отметил, что российские силы ведут разведывательные мероприятия и загоняют противника под мост, где ВСУ пытаются оказать помощь своим военнослужащим: подвезти боеприпасы, лекарства, забрать раненых и погибших.

Белый отметил, что высадки десанта на левом берегу никогда не было. По его словам, украинские бойцы находятся на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек.

Начальник штаба подчеркнул, что на берегу, находящемся под контролем ВС РФ, противника не было и нет. Белый признал, что за остров «сейчас немножко борются» российские военные, однако задача будет выполнена в ближайшее время и противника уже скоро «тут не будет».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении. В районе Малой Токмачки при поддержке артиллерии уничтожены БМП, боевая бронемашина и живая сила противника, отметил он.