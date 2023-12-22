Российские штурмовики овладели опорным пунктом ВСУ под Артемовском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Штурмовики Южной группировки войск овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ. В ведомстве указали, что значительную роль в успехе операции сыграла артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ.

На Артемовском направлении штурмовые подразделения ВДВ из состава Южной группировки войск штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска, — говорится в сообщении Минобороны.

Там добавили, что артиллеристы оказали уверенную огневую поддержку наступающим штурмовым группам. Огнем из 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» были подавлены основные огневые средства противника. При этом было уничтожено до взвода личного состава ВСУ, подчеркнули в российском ведомстве.

Ранее стало известно, что ивановские десантники Южной группировки войск также взяли под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском. Спланировать операцию помогла воздушная разведка. Противник был вынужден отступить.

До этого военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. В операции были задействованы беспилотные летательные аппараты, которые собирали данные о перемещении вооруженных групп противника.