Российская ПВО сбила украинский беспилотник в Воронежской области

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Военные сбили очередной беспилотник, направленный Вооруженными силами Украины для атаки на объекты РФ, сообщили в российском Минобороны. Инцидент зафиксирован в Воронежской области. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

21 октября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области, — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что российские военные сбили в небе над регионом беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По его информации, в результате происшествия никто не пострадал. В Минобороны РФ подтвердили факт уничтожения БПЛА в регионе.

В ночь на 18 октября дежурные системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили группу из 28 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Черного моря. Похожая ситуация наблюдалась и в ночь на воскресенье, 15 октября. При попытке Вооруженных сил Украины атаковать российские регионы ВС РФ сбили в воздухе 27 квадрокоптеров.