Российские пограничники сбили беспилотник ВСУ из автомата SHOT: пограничники из Курской области сбили украинский беспилотник из автомата

Фото: МО Украины

Российские пограничники из Курской области сбили украинский беспилотник из автомата, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, это произошло на окраине села Гуево. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

SHOT сообщает, что беспилотник самолетного типа сбили в 500 метрах от российско-украинской границы, обошлось без разрушений и пострадавших.

Губернатор региона Роман Старовойт ранее сообщил, что вечером 20 апреля украинский беспилотник ударил по трактору-погрузчику, возводившему фортификационные сооружения в селе Гуево. По его словам, в результате атаки была повреждена строительная техника. Пострадавших нет.

15 апреля Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. По его словам, в результате атаки поселки были обесточены. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

До этого Старовойт сообщил, что около 650 человек остались без энергоснабжения в селах Горналь и Гуево Суджанского района Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ. При этом он подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет.