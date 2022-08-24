Способный эвакуировать раненых солдат с поля боя робот-санитар был представлен на международном военном форуме «Армия-2022». Разработка, созданная инженером из Иркутска Андреем Золотоевым, способна не только спасти бойца, но и обезопасить медика. Изобретатель также продемонстрировал еще двух роботов, один из которых имеет вместо рук шестиствольный пулемет, а другой может доставлять бойцам боеприпасы, сообщает «КП-Иркутск».

Роботом-санитаром уже заинтересовались несколько российских и зарубежных компаний. По словам инженера, поступили запросы даже на те модели, которые находятся только в разработке. Официальное название робота — Venom Multy. Машина предназначена для безопасной эвакуации раненых военных с поля боя. Управляется он при помощи пульта с дистанционным управлением.

Именно у этого робота дальность сигнала достигает 500 м, но за счет более дорогих составляющих ее можно увеличить до 30 км, либо вовсе сделать аппарат автономным, рассказал создатель робота.

Принцип работы Venom Multy прост: с помощью специального подвижного кузова он поддевает раненого солдата, после чего возвращается в изначальное положение и может доставить его к медикам.

Всего на форуме «Армия-2022» было представлено семь роботов Золотоева. Еще один робот на гусеничной платформе работает по схожему с Venom Multy принципу, но доставляет боеприпасы. Третий робот оснащен двумя пулеметами вместо рук, но, по словам инженера, представляет собой лишь демонстрационный экземпляр.

В Кубинке прошёл 8-й Международный военно-технический форум и выставка «Армия-2022». На нем обсуждались вопросы, связанные с развитием всех видов войск. Минобороны отметило, что основная цель проведения форума — создание условий для эффективного поиска инновационных исследований, разработок и технологий в интересах безопасности государства. Форум посетили делегации из Белоруссии, Индии, Казахстана, Пакистана, Узбекистана, Ирана и многие другие.

 