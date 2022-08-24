Инженер из Иркутска представил робота-санитара на форуме «Армия-2022» Инженер из Иркутска Золотаев представил робота-санитара на форуме «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Способный эвакуировать раненых солдат с поля боя робот-санитар был представлен на международном военном форуме «Армия-2022». Разработка, созданная инженером из Иркутска Андреем Золотоевым, способна не только спасти бойца, но и обезопасить медика. Изобретатель также продемонстрировал еще двух роботов, один из которых имеет вместо рук шестиствольный пулемет, а другой может доставлять бойцам боеприпасы, сообщает «КП-Иркутск».

Роботом-санитаром уже заинтересовались несколько российских и зарубежных компаний. По словам инженера, поступили запросы даже на те модели, которые находятся только в разработке. Официальное название робота — Venom Multy. Машина предназначена для безопасной эвакуации раненых военных с поля боя. Управляется он при помощи пульта с дистанционным управлением.

Именно у этого робота дальность сигнала достигает 500 м, но за счет более дорогих составляющих ее можно увеличить до 30 км, либо вовсе сделать аппарат автономным, — рассказал создатель робота.

Принцип работы Venom Multy прост: с помощью специального подвижного кузова он поддевает раненого солдата, после чего возвращается в изначальное положение и может доставить его к медикам.

Всего на форуме «Армия-2022» было представлено семь роботов Золотоева. Еще один робот на гусеничной платформе работает по схожему с Venom Multy принципу, но доставляет боеприпасы. Третий робот оснащен двумя пулеметами вместо рук, но, по словам инженера, представляет собой лишь демонстрационный экземпляр.

В Кубинке прошёл 8-й Международный военно-технический форум и выставка «Армия-2022». На нем обсуждались вопросы, связанные с развитием всех видов войск. Минобороны отметило, что основная цель проведения форума — создание условий для эффективного поиска инновационных исследований, разработок и технологий в интересах безопасности государства. Форум посетили делегации из Белоруссии, Индии, Казахстана, Пакистана, Узбекистана, Ирана и многие другие.