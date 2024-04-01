Российские бойцы взяли под контроль еще один поселок у Авдеевки «РВ»: 9-я мотострелковая бригада ВС РФ взяла под контроль Водяное у Авдеевки

Фото: Минобороны РФ

Армия России полностью взяла под контроль поселок Водяное, расположенный у Авдеевки, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По их данным, боевую задачу выполнила 9-я гвардейская мотострелковая бригада 1-го армейского корпуса. Минобороны РФ информацию не комментировало.

31 марта 2024 года 9-я гвардейская мотострелковая бригада 1 армейского корпуса выбила врага с позиций и полностью овладела населенным пунктом Водяное, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ передавало, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Красное на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, бойцы подразделений Южной группировки войск также улучшили тактическое положение по переднему краю. Российская армия также нанесла поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Максимильяновка, Красногоровка, Парасковиевка, Курдюмовка, Клещеевка и Белогоровка.

До этого в МО сообщили, что в течение недели ВСУ предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской области, однако все атаки были отражены. Украинская армия потеряла в регионе более трех тысяч солдат, обратили внимание в оборонном ведомстве. Кроме этого, ВС РФ уничтожили семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей противника.