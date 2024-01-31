Российские бойцы сорвали больше десятка попыток усиления ВСУ ВС РФ за сутки пресекли 11 попыток ВСУ усилиться на Южно-Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские бойцы группировки «Восток» в течение суток пресекли 11 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить передовые позиции и провести ротацию живой силы на Южно-Донецком направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, в результате украинцы потеряли до 60 военнослужащих.

В течение суток пресечены 11 попыток ВСУ усилить свои передовые позиции и провести ротацию боевиков в районе населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное и Приютное. Потери противника составили до 60 военнослужащих, танк, 2 автомобиля, 2 буксируемые гаубицы FH70 производства Великобритании и одна гаубица Д-30, — сообщил военный.

Гордеев также добавил, что с помощью авиационных бомбардировок и работы артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем были поражены опорные пункты и места скопления живой силы целого ряда штурмовых и механизированных бригад ВСУ в районах Константиновки, Новомихайловки и Антоновки.

Ранее военный заявил, что российская группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, 2 автомобиля и 2 самоходные артиллерийские установки «Акация». Действия велись в районах Константиновки и Новомихайловки. Кроме того, подразделения группировки отразили 3 атаки ВСУ.

Кроме того, Гордеев рассказал, что в рамках контрбатарейной борьбы российская артиллерия при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» и FPV-дронов уничтожила 2 танка, самоходные артиллерийские установки Dana и «Гвоздика», гаубицы М777 и FH-70, а также 5 минометных расчетов на Южно-Донецком направлении.