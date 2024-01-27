Стали известны потери ВСУ на Южнодонецком направлении МО: ВС РФ уничтожили свыше 120 военных и две гаубицы ВСУ на Южнодонецком участке

Фото: МО РФ

Группировка войск «Восток» на Южнодонецком направлении уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Акация», сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, действия велись в районах Константиновки и Новомихайловки.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» за сутки отразили три атаки ВСУ. Гордеев уточнил, что военнослужащие продолжают успешно выполнять боевые задачи этом направлении.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии отражены одна атака в районе Новомихайловки и две — в районе Ровнополя, — заявил Гордеев.

В ночь на среду, 24 января, российские военные ликвидировали более 30 бойцов «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Харькове, а также свыше 100 военнослужащих ВСУ в городе Балаклея на юго-востоке Харьковской области. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что удары наносились рядом с местом ликвидации французских наемников 17 января.

До этого бывший генеральный прокурор и экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ с начала конфликта потеряли убитыми и тяжелоранеными 500 тысяч человек. Зная количество погибших, становится понятно, почему украинские власти предложили мобилизовать полмиллиона человек, резюмировал аналитик. По его мнению, обнародование этой информации станет шоком для населения.