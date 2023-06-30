Российские артиллеристы ударили по двум бригадам ВСУ Российские артиллеристы выявили движение бригад ВСУ и уничтожили две их БМП

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие заметили перемещение подразделений двух украинских бригад. По ним ударила артиллерия, уничтожившая две их БМП и три пикапа, отметил он в беседе с РИА Новости.

На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки «Центр» уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, — отметил офицер.

Он добавил, что противник потерял часть личного состава на Краснолиманском направлении. Там удар был нанесен реактивной системой залпового огня «Смерч». Кроме того, российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы накрыли огнем две гаубицы Д-30, БМП и пикапы.

Савчук также рассказал о боевой работе авиации. По его словам, пилоты группировки ударили по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российская авиация ударом с воздуха уничтожила пункты временной дислокации трех механизированных украинских бригад и бригады теробороны. Поражены цели на трех направлениях в ДНР.