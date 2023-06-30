Военная авиация поразила пункты временной дислокации четырех бригад ВСУ Военная авиация группировки «Юг» поразила пункты временной дислокации четырех бригад ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Авиация российской группировки «Юг» ударам с воздуха уничтожила пункты временной дислокации трех механизированных украинских бригад и бригады теробороны, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Поражены цели на трех направлениях в ДНР, рассказал офицер ТАСС.

Бомбардировочной авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. В результате поражены пункты временной дислокации личного состава 92-й, 54-й, 22-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны противника, — отметил Астафьев.

Он добавил, что наземные силы группировки сорвали атаку противника на Авдеевском направлении. Штурмовая группа 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась наступать около поселка Крутая Балка.

Также российское подразделение специального назначения выявило попытку выдвинуться в районе Первомайского разведывательно-диверсионной группы ВСУ. Противника остановили огнем артиллерии, он понес потери в живой силе и технике, уточнил начальник пресс-центра.

Ранее Вадим Астафьев сообщил, что артиллеристы группировки «Юг» уничтожили опорные пункты двух бригад ВСУ. По его словам, были поражены цели под Калиновкой и в Авдеевке в ДНР.