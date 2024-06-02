Российская ПВО предотвратила ракетный удар по Белгородской области МО РФ: средства ПВО сбили реактивный снаряд в небе над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью украинский снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня «Ольха», сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, атака была пресечена около 09:40 мск.

Около 09:40 мск дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о гибели замглавы Корочанского района — секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко в результате детонации боеприпаса. По его данным, незначительные ранения также получили главы двух сельских поселений.

Гладков уточнил, что в результате ЧП пострадали глава Корочанского района Николай Нестеров, а также глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков. Всем им оказана помощь, они вернулись на свои рабочие места, отметил губернатор.

До этого глава региона сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито несколько воздушных целей. Осколками повреждены дома и автомобили.