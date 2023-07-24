Российская армия отразила 13 атак ВСУ на двух направлениях

Фото: МО РФ

Военнослужащие группировки «Центр» Вооруженных сил России отразили 13 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, которые передает РИА Новости, в ходе наступления украинские войска понесли потери в личном составе, более 40 человек сдались в плен.

На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции. В результате слаженных действий передовых подразделений <...> ВСУ понесли значительные потери в личном составе, — рассказал он.

По данным пресс-центра, в ходе отражения атак также были уничтожены три боевые машины пехоты, четыре бронированные машины и пять автомобилей ВСУ. Кроме того, российская армия нанесла удары по украинским орудиям Д-30 и 120-миллиметровым минометам.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины потеряли немецкий танк Leopard в районе села Работино на Запорожском направлении. Удар по технике противника наносился с применением беспилотника «Ланцет ВДВ». В районе населенного пункта украинские подразделения пытаются провести ротацию, однако им мешают FPV дроны.