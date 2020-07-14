Росприроднадзор проверит аварию на Надеждинском заводе «Норникеля»

https://static.news.ru/photo/58e321d4-c5c6-11ea-ab17-fa163e074e61_660.jpg Фото: rpn.gov.ru

Специалисты Росприроднадзора проведут проверку по факту аварии на территории Надеждинского металлургического завода «Норникеля», следует из сообщения ведомства.

В частности, в настоящее время инспекторы Росприроднадзора, работающие на месте аварии, определяют точную площадь загрязнения, устанавливают, вышла ли вода за территорию предприятия, отбирают пробы грунта. Руководству Надеждинского металлургического завода и ГМК «Норильский никель» планируется направить предостережение и требование точного соблюдения регламента при эксплуатации промышленного оборудования, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Информация о разливе отходов производства на территории Надеждинского металлургического завода поступила накануне, 13 июля. Так, представители предприятия проинформировали о том, что во время плановых мероприятий по промывке трубопровода произошёл его разрыв. Загрязнённая вода начала поступать на производственную площадку, на которой были сложены ранее использовавшиеся трубы для перегонки пульпы. Вода также попала на покрытый остатками пульпы грунт. За пределы предприятия вода не распространяется, заверили на предприятии. Специалисты аварийной службы занимаются восстановлением трубопровода.

Также на YouTube-канале «Норильчане» появилось соответствующее видео, на котором запечатлён разлив воды красного цвета в производственной зоне завода. По информации «Норникеля», на трубопроводе образовался «небольшой свищ». Вода окрасилась в такой цвет уже на земле из-за отложений оксида железа.

В конце мая на принадлежащей «Ноникелю» ТЭЦ произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Вторая авария произошла 12 июля. В результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз», в грунт попало более 44 тонн авиатоплива, которое перекачивалось с баржи. Разгерметизация продолжалась около 15 минут.

«Норникель» оспорил данные Росприроднадзора о размере вреда из-за разлива дизельного топлива в Норильске. В компании считают, что расчёты основаны на принципах, которые «привели к искажению результатов».

В свою очередь в компании РУСАЛ, являющейся одним из крупнейших акционеров «Норникеля», выразили обеспокоенность в связи с недавними авариями в Норильске и предложили сменить команду менеджеров горно-металлургической компании. Помимо смены менеджмента, в РУСАЛе настаивают на переносе головного офиса «Норникеля» в Норильск, а также на изменении отношения к вопросам экологии и безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что закон о внесении изменений в статью 46 ФЗ «Об охране окружающей среды» подписал президент Владимир Путин. Документ касается предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также предотвращения ЧС, подобных той, что возникла в Норильске.

Теперь устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, переработке, транспортировке, реализации, хранении самого сырья и продукции из него. Новое законодательство предусматривает, что осуществление такой деятельности подразумевает меры по предупреждению и ликвидации нефтеразливов и другого негативного влияния на окружающую среду.

Организации, которые занимаются перечисленной выше деятельностью, должны до 1 января 2024 года утвердить такие планы предупреждения и ликвидации разливов. Они должны быть согласованы с Росприроднадзором.

Финансирование предупреждающих мероприятий возлагается на сами организации, документом утверждены их обязанности и порядок действий властей при возникновении ЧС. Законопроект был принят в первом чтении ещё в марте 2018 года и с этого момента проходил согласование ко второму чтению. Но экологические катаклизмы сподвигли законодателей побыстрее рассмотреть и принять документ. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.