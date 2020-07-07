«Норникель» не согласен с расчётами Росприроднадзора об ущербе в Норильске

https://static.news.ru/photo/5c137d36-c111-11ea-97eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

«Норникель» оспаривает расчёты Росприроднадзора по размеру вреда из-за разлива дизельного топлива в Норильске. В компании считают, что расчёты основаны на принципах, которые «привели к искажению результатов».

Росприроднадзор использовал максимальный коэффициент, который учитывает длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при неприятии мер по его ликвидации. В «Норникеле» подчёркивают, что компания незамедлительно приступила к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, поэтому некорректно применять максимальный коэффициент.

Также специалисты считают, что масса попавших в водные объекты нефтепродуктов определена некорректно. Их количество рассчитано до окончания работ по сбору нефтепродуктов в районе ТЭЦ-3, полагают в «Норникеле». В компании подчеркнули, что по-прежнему готовы ликвидировать последствия аварии за свой счёт.

Компания уже приступила к рекультивации земельных участков. С привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов мы ведем поиск технологий и средств, позволяющих добиться восстановления окружающей среды в максимально полном объеме, — говорится в сообщении, передаёт «Коммерсант».

Ранее в Росприроднадзоре оценили вред водным объектам в Норильске из-за ЧС в 147 млрд рублей, а почвам — 738,6 млн рублей.

29 мая в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске произошёл разлив более 20 тысяч тонн нефтепродуктов в почву, реку Амбарную и её приток Далдыкан, которые впадают в озеро Пясино.

28 июня прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по факту несанкционированного слива отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля». За последнее время это второе крупное ЧП, которое связано с компанией. Предполагается, что на грунт тундры попали около 6 тысяч кубометров технической воды. Точные данные не удалось получить из-за заболоченности местности.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Росприроднадзор и Минприроды не должны советоваться по вопросу штрафа «Норникелю» с российским лидером Владимиром Путиным. Представитель Кремля подчеркнул, что ведомства должны самостоятельно принимать соответствующие решения.