Рогов заявил о росте числа иностранных военных на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

На Запорожском направлении резко увеличилось количество иностранных добровольцев и наемников, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, большая часть иностранцев составляет заградотряды в регионе, в то время как штурмовые отряды состоят из украинцев, передает RT.

В большей степени это заградотряды, если мы говорим о поляках. Непосредственно на передовой штурмовые отряды — это граждане Украины, их кидают в штурмовых группах на убой, — утверждает Рогов.

Ранее он заявлял, что киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении. Он уточнил, что контингент наемников из Европы насчитывает более пяти тысяч боевиков. Он добавил, что помимо поляков, в рядах ВСУ также воюют наемники из Грузии. Представитель администрации Запорожской области также отметил, что всего в регионе, по подтвержденным данным разведки, находятся боевики из 34 государств.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил, о чем идет речь. Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.