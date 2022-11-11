Рогов заявил о скоплении польских наемников на Запорожском направлении Рогов: Киев собрал свыше пяти тысяч наемников из Польши на Запорожском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости. Он уточнил, что контингент наемников с Европы насчитывает более пяти тысяч боевиков. Он добавил, что помимо поляков, в рядах ВСУ также воюют наемники из Грузии.

На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч, — сказал Рогов.

Представитель администрации Запорожской области также отметил, что всего в регионе, по подтвержденным данным разведки, находятся боевики из 34 государств.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил о чем идет речь. Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.