Рогов заявил, что ВС РФ форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы РФ успешно форсировали реку Мокрые Ялы у села Урожайного в Донецкой Народной Республике. По его данным, российские бойцы заняли позиции в лесополосе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Наши ребята успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков, — заявил Рогов.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины контратаковали на этом участке. Однако, по сведениям общественника, попытки противника не были успешны.

Ранее канал «Рыбарь» информировал, что ВС РФ на Бахмутском направлении продвигаются в сторону Часова Яра и наносят боевое поражение ВСУ, а в районе Клещеевки бойцы украинской армии применили отравляющие вещества. По данным канала, российские войска также предприняли локальные наступательные действия, в ходе которых штурмовые группы перешли через реку Мокрые Ялы и заняли лесополосу южнее Урожайного. Минобороны РФ это никак не комментировало.

До этого Владимир Рогов сообщал, что у России есть доказательства причастности Киева к атакам дронов на Запорожскую АЭС. По его словам, улики лежат на поверхности.