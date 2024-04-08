Рогов привел доказательства причастности Украины к атаке на Запорожскую АЭС Рогов заявил, что Запорожскую АЭС атаковали дроны ВСУ

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

У России есть доказательства причастности Киева к атакам дронов на Запорожскую АЭС, рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожье Владимир Рогов. По его словам, улики лежат на поверхности.

Рогов отметил, что узнать правду об атаке дронов на Запорожскую АЭС можно без математических расчетов и сложных расследований. Он напомнил, что система ПВО-мониторинга фиксирует маршруты дронов. Кроме того, Украину выдают сами БПЛА, считает общественник.

Достаточно посмотреть, из каких запчастей собраны дроны и какая взрывчатка применялась. Поэтому определить, чьи это были дроны, сейчас достаточно легко, — пояснил политик.

Ранее Запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций, и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки по Запорожской АЭС очень опасной провокацией. По его словам, эта тактика может иметь крайне негативные последствия в перспективе. Песков отметил, что засвидетельствовать эти атаки имели возможность сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте.