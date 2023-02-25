Рогов рассказал о налете беспилотников ВСУ на город в Запорожье Рогов: беспилотники ВСУ нанесли удар по Днепрорудному в Запорожье

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские войска атаковали с помощью беспилотников город Днепрорудное в Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, пострадавших в результате налета нет.

В ночь с 24 на 25 февраля беспилотники ВСУ совершили атаку на город Днепрорудное.<...> По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал, — написал Рогов.

Он уточнил, что удар был нанесен по многоквартирному жилому дому на улице Ленина. В здании повреждена шахта лифта. Местная администрация, сотрудники МЧС и коммунальных служб оценивают степень повреждения для проведения ремонта.

Рогов ранее заявил, что Вашингтон принуждает Киев к началу наступления на южном направлении. По его словам, об этом свидетельствует визит на Украину президента США Джо Байдена. Он добавил, что хозяин Белого дома хочет, чтобы американцы видели в нем «вершителя мира».

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают подкрепление в ту часть Запорожской области, которая находится под контролем Киева. По его словам, украинский Генштаб принял такое решение из-за больших потерь в рядах ВСУ.