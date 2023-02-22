Рогов: США принуждают Украину к наступлению на южном направлении

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вашингтон принуждают Киев к началу наступления на южном направлении. По его словам, которые приводит РИА Новости, об этом свидетельствует визит на Украину президента США Джо Байдена.

Американцы принуждают [президента Украины Владимира] Зеленского к наступлению на южном направлении и визит Байдена тому подтверждение. Байдену нужна война ценой хоть всех жителей постукраинского пространства, лишь бы заработать себе политические баллы и дивиденды в преддверии новой избирательной гонки, — отметил Рогов.

Он добавил, что хозяин Белого дома хочет, чтобы американцы видели в нем «вершителя мира». При этом своим поведением Байден показывает, что оккупация южнорусских земель является для него важнее судьбы соотечественников, считает чиновник. Так, по мнению Рогова, президент США вместо поездки в штат Огайо, где случилась экологическая катастрофа, выбрал визит в Киев.

Ранее Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины стягивают подкрепление в часть Запорожской области, находящуюся под контролем Киева. По его словам, такие решения украинского Генштаба приняты в связи с большими потерями в рядах ВСУ.