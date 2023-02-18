ВСУ стягивают подкрепление в Запорожскую область Рогов: ВСУ стягивают дополнительные войска в подконтрольную Киеву часть Запорожья

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины стягивают подкрепление в часть Запорожской области, находящуюся под контролем Киева, рассказал в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, такие решения украинского генштаба приняты в связи с большими потерями в рядах ВСУ.

На фоне значительных потерь боевики Зеленского начали стягивать на запорожский участок фронта подкрепление, — заявил он.

Ранее Рогов заявил, что украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле. Главными направлениями наступления, по его мнению, станут Бердянск и Мелитополь. При этом он отметил, что все будет зависеть от того, где к указанному времени будет проходить линия соприкосновения, насколько далеко смогут продвинуться российские войска и закрепить свои успехи.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что Соединенное Королевство, Дания, Исландия, Литва, Нидерланды и Швеция передали 520 млн фунтов стерлингов ($630 млн) в международный фонд на оказание помощи Украине. По информации ведомства, средства должны пойти на поставки беспилотных воздушных систем, средств радиоэлектронной борьбы и воздушной защиты.