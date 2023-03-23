Кусающийся второклассник вынудил родителей дежурить в школе В Нижнем Новгороде в школе родители устроили дежурство из-за кусающегося ученика

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В Нижнем Новгороде в школе № 177 родители организовали дежурства из-за кусающегося второклассника. Исполняющая обязанности директора Любовь Клочкова рассказала Lenta.ru, что администрация школы предпринимала попытки повлиять на поведение ребенка, но положительных результатов это не дало. Она пояснила, что в ближайшее время ученик должен пройти комиссию, по результатам которой будет принято решение о переводе второклассника на домашнее обучение.

Дисциплинарных не было, к ученику не могут быть применены дисциплинарные меры. Родителей вызывали в школу, с ними проводились беседы, родители ходили на уроки и все видели, также приходили на беседы, это было постоянно. Сейчас мы записались на комиссию, ждем результатов, — отметила Клочкова.

Родители приняли решение обратиться в СМИ после неудачных попыток решить ситуацию через различные инстанции, где им объяснили невозможность исключения ребенка принципами инклюзивного образования. В полицию помочь родителям тоже не смогли, так как ученик является несовершеннолетним.

В эфире нижегородской новостной программы «Короче...» родители пожаловались, что ребенок дерется с одноклассниками и кусает их. Мать одной из учениц рассказала, что школьник может бегать по классу, стирать с доски все, что пишет учитель, а также нецензурно выражается. Мать мальчика при этом утверждает, что ее ребенок сам является жертвой в классе и из-за этого так себя ведет.

Клочкова отметила, что комиссия состоится 10 апреля, на ней будут присутствовать педагоги, психологи и представители административно-образовательных структур.

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