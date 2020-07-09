Режим ограничений продлили в Красноярском крае

Власти Красноярского края продлили для организаций и предприятий в регионе режим ограничений, связанный с пандемией COVID-19. При этом обязательного режима самоизоляции нет, а с пятницы, 10 июля, заработают летние кафе.
<…> режим ограничений в работе предприятий и организаций продлён до 9 августа включительно <…> В соответствии с поправками с 10 июля разрешается работать летним открытым площадкам (верандам, террасам) при стационарных предприятиях общественного питания — кафе, ресторанах, барах, столовых, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Отмечается, что решение было принято в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции и с учётом федеральных нормативов и рекомендаций Роспотребнадзора.
Обязательным осталось соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров в общественных местах и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте <…>, — говорится в сообщении.
При этом в структурных подразделениях краевого МФЦ был возобновлён приём посетителей с обязательным соблюдением мер предосторожности.
Как ранее писал NEWS.ru, председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов заразился коронавирусом и находится на домашнем лечении.
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