Мужчина поджег себя, машину и заправку под Челябинском В Еманжелинске мужчина случайно поджег себя, машину и заправку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Челябинской области случайно поджег себя, машину и заправку, чиркнув зажигалкой на одной из АЗС в Еманжелинске. Кадры с места происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Регион 74». На них видно, как неизвестный во время заправки автомобиля машинально чиркнул зажигалкой, из-за чего вспыхнуло пламя.

Быстро сообразив, он отогнал машину от АЗС, вернулся и потушил огонь находящимся поблизости огнетушителем.

Это было в 15:50 примерно. У него сильно обгорели ноги. Заправка тоже пострадала, — слышен закадровый голос в видео.

Отмечается, что в результате происшествия мужчину с серьезными ожогами доставили в местную больницу.

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