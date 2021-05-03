6-летний мальчик насмерть задавил свою мать в Курской области

https://static.news.ru/photo/b552670e-abe9-11eb-bd41-96000091f725_660.jpg Фото: ИНЦИДЕНТ | КУРСК/vk.com

В Курской области шестилетний мальчик устроил ДТП, в котором погибла его мать. Об этом сообщает портал «Курские известия».

Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье, 2 мая. По словам очевидцев, 28-летняя женщина отошла, оставив в своём автомобиле ВАЗ-21074 ключи зажигания. Её сын пересел на водительское место, включил зажигание и надавил на педаль газа. Задним ходом он сбил мать и въехал в другой автомобиль.

Машина была на скорости. Мать зажало между двух машин, — цитирует издание очевидцев.

Женщину доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти её жизнь не удалось.

Ранее сообщалось, что медикам удалось реанимировать ребёнка, считавшегося погибшим в результате ДТП в Ставропольском крае. Авария произошла 30 апреля на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком DAF, а тот, в свою очередь, опрокинулся на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В последнем ехали 14 воспитанниц спортивной школы и трое взрослых.

В результате пятеро детей погибли. Ещё девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили телесные повреждения. Суд арестовал водителя легкового автомобиля на два месяца. Кроме того, задержаны водитель микроавтобуса, который вёз детей, и директор спортивной школы.