Ребенок скончался после взрыва газа в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Махачкале ребенок скончался после пожара в частном доме, сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана. В результате взрыва газа родители и еще двое детей получили ожоги, они в крайне тяжелом состоянии.

От повреждений несовместимых с жизнью один из детей скончался. Двое взрослых и двое детей сейчас получают интенсивную терапию в Ожоговом центре РКБ. Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, площадь ожогов составляет 95-100%, — сообщили в Минздраве Дагестана.

В больнице имеется все необходимое для оказания медицинской помощи пострадавшим, сообщили в ведомстве. Лечение раненых находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.

Газ взорвался в частном доме на Газопроводной улице, сообщили ранее в МЧС. В результате начался пожар, охвативший площадь 20 квадратных метров, возгорание оперативно ликвидировали.

Ранее в Ростовской области при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе пострадали девять человек. По предварительным данным, три человека получили ожоги, у них диагностировали контузию, остальные получили переломы и раны. Пожар на предприятии потушили, площадь возгорания составила 360 квадратных метров. Предположительно, причиной ЧП могло стать короткое замыкание в цехе, где производили подушки и матрасы.