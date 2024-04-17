Readovka: в Воронеже прогремел взрыв

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Telegram-канал Readovka со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Воронеже прогремел взрыв. По его данным, над одним из районов в небо поднялся густой столб дыма. Власти и Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Telegram-канал BRIEF в свою очередь уточнил, что после взрыва начался сильный пожар. Канал не сообщил, какой именно объект загорелся. По данным BRIEF, причиной взрыва стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины. По сведениям канала, в настоящее время дроны ВСУ атакуют Воронежскую и Белгородскую области, работают системы ПВО.

Ранее в Калужской области обнаружили пятиметровый беспилотник, который оставил трехметровую воронку в результате детонации. Обломки дрона нашли в лесополосе. Минобороны РФ информацию не комментировало. «Царьград» пишет, что место падения БПЛА находится более чем в 300 километрах от границы с Украиной. Жертв и разрушений в результате детонации дрона нет.