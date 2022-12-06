Названо число жертв обстрела ВСУ в Донецке Readovka: в результате обстрелов ВСУ центра Донецка погибли шесть человек

Фото: МО Украины

Telegram-канал Readovka сообщает, что 6 декабря, в результате обстрелов ВСУ центра Донецка погибли шесть мирных жителей. Как заявил каналу мэр города Алексей Кулемзин, количество раненных уточняется.

Вооруженных сил Украины не существует, существует бригада СС, фашистов. Гады! — цитирует канал волонтера Андрея Лысенко.

Отмечается, что возле ЦУМа в Донецке осколками снаряда убило двух человек. Одну женщину убило осколком снаряда на улице возле здания детского Дворца творчества неподалеку от ЦУМа — на асфальте огромная лужа крови. Еще один человек, по данным очевидцев, погиб внутри здания.

Ранее Readovka сообщала, что ВСУ попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе. Канал отмечает, ссылаясь на источники, что российские системы ПВО отразили все атаки дронов противника. Данную информацию в Минобороны пока не подтвердили.

5 декабря в штабе теробороны ДНР, за сутки в результате обстрелов украинской армией территории республики получили ранения 12 мирных жителей. Одним из пострадавших стал 15-летний подросток.