Telegram-канал Readovka сообщает, что 6 декабря, в результате обстрелов ВСУ центра Донецка погибли шесть мирных жителей. Как заявил каналу мэр города Алексей Кулемзин, количество раненных уточняется.

Вооруженных сил Украины не существует, существует бригада СС, фашистов. Гады! цитирует канал волонтера Андрея Лысенко.

Отмечается, что возле ЦУМа в Донецке осколками снаряда убило двух человек. Одну женщину убило осколком снаряда на улице возле здания детского Дворца творчества неподалеку от ЦУМа — на асфальте огромная лужа крови. Еще один человек, по данным очевидцев, погиб внутри здания.

Ранее Readovka сообщала, что ВСУ попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе. Канал отмечает, ссылаясь на источники, что российские системы ПВО отразили все атаки дронов противника. Данную информацию в Минобороны пока не подтвердили.

5 декабря в штабе теробороны ДНР, за сутки в результате обстрелов украинской армией территории республики получили ранения 12 мирных жителей. Одним из пострадавших стал 15-летний подросток.