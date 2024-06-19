Readovka: мужчины с автоматами заблокировали рынок в Екатеринбурге

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Telegram-канал Readovka сообщает, что один из рынков в Екатеринбурге заблокировали мужчины в камуфляже и с автоматами. По данным канала, местные жители не могут покинуть рынок, а продавцов выгнали из их ларьков.

Пока нет официальной информации о произошедшем. Как уточняет канал, люди в форме не проявляют агрессии и просто стоят у входов и выходов. Причина их присутствия на рынке пока остается неизвестной.

Ранее в городе Майском в Кабардино-Балкарии пожарные локализовали крупный пожар на кровле торгового павильона на центральном рынке. По данным спасателей, огонь охватил 2000 квадратных метров площади. К тушению возгорания приступили 42 специалиста и 10 единиц техники.

До этого крупный пожар на площади 800 квадратных метров произошел в тольяттинском гостиничном комплексе «Жара Beach Resort». До прибытия спасателей здание смогли покинуть 12 человек. В результате происшествия пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. К ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 29 единиц техники.

Также в Чите шесть легковых отечественных автомобилей сгорели из-за подожженного тополиного пуха. Причастен к этому 12-летний школьник, который игрался со спичками.