Развожаев сообщил о налете ракет-обманок на Севастополь

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины дважды запускали в направлении Севастополя ракеты-обманки, заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире канала СТВ. Первый сигнал тревоги длился две минуты, второй — 11 минут. Средства ПВО при этом не применялись.

Ложные ракеты запускались [противником], так называемые «обманки». ПВО не работала, но бдительность сейчас повышенная, — сказал Развожаев.

Ранее Развожаев заявил, что все дети, пострадавшие при обстреле Севастополя 23 июня и госпитализированные в больницы города, были выписаны. По его словам, лечение в стационаре продолжают 13 пациентов. Губернатор напомнил, что всего в результате обстрелов пострадали 22 человека, среди них оказалось 12 детей. По его словам, московские врачи оценивали состояние двух пациентов, в том числе одного ребенка, как стабильно тяжелое, еще 15 находились в состоянии средней степени тяжести.

В Минобороны России заявили, что ответственность за трагические события, в которых погибли четверо мирных жителей, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.