Раскрыта судьба детей, пострадавших при обстреле пляжа в Севастополе Развожаев: всех госпитализированных после обстрела Севастополя детей выписали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все дети, пострадавшие при обстреле Севастополя 23 июня и госпитализированные в больницы города, были выписаны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, лечение в стационаре продолжают 13 пациентов.

На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 13 пациентов, все дети выписаны домой, — написал он.

Развожаев напомнил, что всего в результате обстрелов пострадали 22 человека, среди них оказалось 12 детей. По его словам, московские врачи оценивали состояние двух пациентов, в том числе одного ребенка, как стабильно тяжелое, еще 15 находились в состоянии средней степени тяжести. Их госпитализировали в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, а также НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

ВСУ атаковали пляж в Севастополе 23 июня. В Минобороны России заявили, что ответственность за трагические события, где погибли четверо мирных жителей, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.