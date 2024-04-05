В Екатеринбурге рассказали, как ученику сломали позвоночник на перемене В Екатеринбурге ученику лицея №12 сломали позвоночник на перемене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге в больницу с переломом позвоночника поступил ученик пятого класса лицея № 12, травму он получил во время игры одноклассников на перемене, сообщает местное издание E1.RU. По предварительным данным, на подростка упали несколько человек, он сидел на корточках в коридоре.

Все трое упали на шею мальчика, его начало сильно трясти. Учителей рядом не было: у них было собрание и всех вызвали в учительскую, — передает издание.

Также известно, что у подростка компрессионный перелом 3-го и 4-го позвонков, сейчас проводится полное обследование. Факт инцидент также подтвердили в городском департаменте образования. Там подчеркнули, что пострадавшему была оказана своевременная помощь, а по факту инцидента инициирована проверка.

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