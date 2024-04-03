Первоклассник ранил брата из пневматики в Ростовской области

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В Ростовской области первоклассник случайно ранил из пневматического ружья пятилетнего брата, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мать троих детей вместе с двумя сыновьями пошла к соседям, чтобы помочь им на огороде. Дети играли во дворе с ребенком соседей и решили посмотреть, что находится в сарае. Там они нашли пневматическое ружье, из которого мальчик случайно выстрелил в запястье брату.

Взрослые вызвали скорую помощь. На место также приехала полиция. Пострадавшего мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу в Таганрог. У него диагностировали открытый перелом правой кисти. Пулю вытащили. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Одна из местных жительниц в разговоре с изданием отметила, что братья очень дружные и постоянно проводят время вместе. Но, по ее словам, они «настоящие непоседы». Женщина отметила, что ситуация стала для многих поучительной.

Братья — хорошие мальчишки, дружные и все время вместе. Их даже называют близнецами, такое вот прозвище. Но как все дети — они настоящие непоседы. Не за горами летние каникулы, речка, пляж. Эта ситуация еще раз напомнила нам всем, что за детьми нужен глаз да глаз, — рассказала собеседница издания.

Восьмиклассник ранее ударил складным ножом своего друга на школьном уроке в Сосновом Бору Ленинградской области. Пострадавшего мальчика госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки. О происшествии доложили в региональное управление Следственного комитета.