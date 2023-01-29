Раскрыты детали о страшной находке на льду Невы Тело найденного на Неве мужчины было облито зажигательной смесью

Фото: МЧС Ленобласти

Мужчина, который был найден обгоревшим на льду Невы под Санкт-Петербургом, в последний раз в жизни прогулялся в одиночестве. Об этом от источников удалось узнать журналистам «Фонтанки». Отмечается, что рядом с телом были найдены канцелярский нож, а также бутылка с зажигательной смесью. Труп обнаружили во Всеволожском районе.

Специалисты зафиксировали на теле мужчины порезы. Предполагается, что они были нанесены канцелярским ножом. Кроме того, он был облит зажигательной смесью. Следы на замерзшей воде показывают, что некоторое время мужчина шел по озеру.

Других следов криминалисты рядом с телом не обнаружили. В настоящее время личность покойного устанавливается.

Ранее стало известно, что в поселке имени Свердлова Ленинградской области местные жители во время прогулки обнаружили труп, вокруг которого лежали куски сожженной одежды, сообщали журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Голое тело мужчины лежало на льду Невы неподалеку от таблички «Купаться запрещено».

Полиция сейчас выясняет остальные обстоятельства случившегося.