Раскрыты детали атаки ВСУ на Нижегородскую область SHOT: ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами «Лютый»

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ВС Украины

ВСУ атаковали Нижегородскую область беспилотными летательными аппаратами типа «Лютый» с фугасными зарядами, пишет Telegram-канал SHOT. По данным Министерства обороны РФ, средства ПВО сбили восемь дронов.

Канал пишет, что один из вражеских БПЛА был сбит в районе Дзержинска, у трех БПЛА после уничтожения не сдетонировала боевая часть — в настоящее время на месте их падения работают экстренные службы. Источник предполагает, что ВСУ запустили дроны с территории Хмельницкой области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил атаку. По его словам, никто не пострадал.

Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА. По предварительным данным последствия не зафиксированы, — сказано в публикации в Telegram-канале.

Всего же с вечера 28 апреля до утра 29 апреля средства ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ в российских регионах. Дроны, в частности, уничтожили в Московском регионе, в Курской, Рязанской, Орловской областях, также в Крыму и над акваторией Черного моря.

Тем временем военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска вплотную подошли к селу Григоровка в Донецкой Народной Республике. По его словам, армия РФ продвижением вдоль реки Северский Донец обеспечила себе прикрытие для атак.