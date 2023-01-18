Расчлененный труп нашли в овраге под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бердске Новосибирской области нашли расчлененное тело мужчины в овраге возле общежития, сообщает «Сиб.фм». Части тела были разбросаны по оврагу, руки и голову убитого нашли позже недалеко от тела. По данным источника издания в правоохранительных органах, следователи обратились за помощью к спасателям, чтобы достать вмерзшие человеческие останки. Труп был отправлен на судмедэкспертизу.

Личность погибшего предварительно установлена. Мужчина находился в розыске с октября 2022 года, — уточняет издание.

Местная жительница рассказала, что район, где было найдено тело, в Бердске считается криминальным. В общежитии на улице Попова, 35, часто происходят пьяные драки, отметила она. Полиция занимается поиском причастных к убийству лиц. В пресс-службе СК России по Новосибирской области уточнили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее в Обнинске нашли расчлененные тела двух человек — мужчины и женщины. Человеческие останки были завернуты в полиэтиленовые пакеты. Трупы, обнаруженные сотрудниками аварийной службы, достали из канализационных колодцев. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Личности убитых устанавливаются.