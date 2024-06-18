Рабочие завода погорели на воровстве комплектующих для гособоронзаказа УФСБ: в Сарове возбуждено дело за воровство на гособоронзаказе

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Уголовное дело возбуждено в городе Сарове в Нижегородской области по факту кражи комплектующих для государственного оборонного заказа, сообщили в региональном управлении ФСБ. В воровстве подозреваются пятеро рабочих местного промышленного предприятия, передает РИА Новости. Спецслужбы устанавливают причастных к преступлению.

Установлено, что работники предприятия, действуя умышлено и из корыстных убеждений, тайно похитили комплектующие, приобретенные за счет средств федерального бюджета для нужд государственного оборонного заказа, — говорится в сообщении.

В апреле Замоскворецкий суд Москвы признал виновными двух предпринимателей, которые обвинялись в хищении 550 млн рублей у оборонного предприятия в Московской области. Речь о средствах, предназначавшихся для модернизации производства. В деле фигурировали директор компании «Практика Безопасности» и руководитель фирмы «Холдинг Прогресс».

До этого в СИЗО был отправлен генеральный директор ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов, который обвиняется в поставках некачественных бронежилетов для армии России. По версии следствия, усилиями задержанного военным было направлено 20 тысяч бронежилетов ненадлежащего уровня качества, сумма ущерба оценивается в 2 млрд рублей.