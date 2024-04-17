Двое россиян получили сроки за кражу 550 млн рублей у предприятия ОПК Суд признал виновными двух бизнесменов в краже 550 млн рублей у предприятия ОПК

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Замоскворецкий суд Москвы признал виновными двух предпринимателей, который обвинялись в хищении 550 млн рублей при реализации контракта на модернизацию производства на одном из оборонных предприятий в Московской области, сообщает Lenta.ru со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Отмечается, что в деле фигурировали директор компании «Практика Безопасности» Романов, а также руководитель фирмы «Холдинг Прогресс» Шолохов. Первый обвиняемый получил шесть лет лишения свободы, второй — четыре года условно. По данным следствия, предприниматели организовали мошенническую схему, в которой «Практика Безопасности» стала главным подрядчиком, а «Холдинг Прогресс» взяла на себя роль субподрядчика. Главы компаний составили фальшивые документы, касающиеся закупки стройматериалов. На деле же выяснилось, что злоумышленники таким образом украли 550 млн рублей.

Ранее в СИЗО на два месяца был отправлен генеральный директор ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов, которые обвиняется в поставках некачественных бронежилетов для армии России. По версии следствия, усилиями задержанного военным было направлено 20 тысяч бронежилетов ненадлежащего уровня качества, сумма ущерба оценивается в 2 млрд рублей.