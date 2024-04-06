Суд арестовал поставщика МО РФ из-за рисков бегства Главу «ГК Пикет» отправили в СИЗО по делу о хищении 2 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Генеральный директор ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов отправлен в СИЗО на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, его обвиняют в поставках некачественных бронежилетов для армии России, передает ТАСС со ссылкой на решение Басманного суда Москвы. Отмечается, что защита настаивала на домашнем аресте.

Избрать обвиняемому Есипову Андрею Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей на один месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года, — указывается в документе.

В материалах дела уточняется, что Есипов обвиняется в краже денег, которые были выделены в рамках контракта с Министерством обороны. Сторона обвинения настояла на аресте, считая, что подозреваемый может сбежать из страны. По версии следствия, усилиями задержанного военным было направлено 20 тысяч бронежилетов ненадлежащего уровня качества. «Коммерсант» сообщил, что сумма ущерба оценивается в 2 млрд рублей. При этом сам Есипов утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано, своей вины он не признал.

Ранее суд заслушал показания трех свидетелей по делу Андрея Есипова. Предприниматель заявил, что не признает и не понимает сути обвинений. Защита предпринимателя утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия.