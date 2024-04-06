Поставщика МО РФ обвинили в миллиардных махинациях со средствами защиты «Коммерсант»: поставщика бронежилетов заподозрили в хищении 2 млрд рублей

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

По данным газеты «Коммерсант», по подозрению в особо крупном мошенничестве арестован глава ООО «ГК „Пикет“» Андрей Есипов. Издание приводит версию следствия, по которой при исполнении контракта на поставку 20 тысяч бронежилетов и элементов экипировки «плитники» Минобороны РФ переплатило 2 млрд рублей и получило изделия, не соответствующие указанному качеству. Газета сообщила: защита предпринимателя утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Следователи представили суду показания трех свидетелей, которые помогли выявить хищение. Представители обвинения потребовали ареста Есипова, так как он, по их мнению, может скрыться или использовать связи в органах госвласти и военном ведомстве для давления на свидетелей. Предприниматель на слушании заявил, что «не признает и не понимает сути обвинений».

Он пояснил, что бронежилеты были доставлены в одну из войсковых частей, где провели экспертизу, на которую представители «Пикета» повлиять не могли. Есипов посетовал, что ему не дали связаться с генералами, которые могли бы поручиться за него лично и качество его продукции. Он сообщил, что поставил Минобороны РФ бесплатно продукцию на 300 млн рублей. Есипов подчеркнул, что для него прибыль не важна. Мужчина считает, что его оговорили экс-менеджеры, уволенные за крупные хищения.

Адвокат предпринимателя предложил ограничиться домашним арестом, но судья решил отправить Есипова в СИЗО на два месяца.

Ранее были арестованы технический директор компании «Оборонэнергосбыт», которая является поставщиком электроэнергии для Минобороны, Юрий Ющак, а также его предполагаемый сообщник Вадим Матвеев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Решение об избрании меры пресечения принял Хамовнический суд Москвы.